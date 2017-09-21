В Apple обещали устранить изъян с сотовой связью в новых часах Apple Watch
Нью-Йорк, 21 сентября. Американская компания Apple заявила, что в новых смарт-часах Apple Watch, которые поступят на рынок в ближайшие дни, обнаружен изъян с сотовой связью. Об этом пишет издание The Verge.
Согласно данным издания, представителям СМИ удалось испытать часы раньше старта продаж, в ходе тестов они отметили, что время от времени гаджет пытается подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сети сотовой связи стандарта LTE.
Представители корпорации согласились, что в часах есть небольшой изъян.
«Мы зафиксировали, что когда Apple Watch третьей серии при отсутствии связи пытаются присоединиться к неизвестным сетям Wi-Fi, то это может временами препятствовать функционированию сотовой связи», — следует из сообщения Apple.
Кроме того, в компании заверили, что устранят техническую неполадку в обновлении программного обеспечения, сообщает «Ньюинформ».
Напомним, 22 сентября стартуют продажи Apple Watch, стоимость которых составит до 400 долларов.