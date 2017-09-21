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Технологии
В Apple обещали устранить изъян с сотовой связью в новых часах Apple Watch
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    В Apple обещали устранить изъян с сотовой связью в новых часах Apple Watch

    8:41  21 Сентября 2017
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    В Apple обещали устранить изъян с сотовой связью в новых часах Apple Watch

    Нью-Йорк, 21 сентября. Американская компания Apple заявила, что в новых смарт-часах Apple Watch, которые поступят на рынок в ближайшие дни, обнаружен изъян с сотовой связью. Об этом пишет издание The Verge. 

    Согласно данным издания, представителям СМИ удалось испытать часы раньше старта продаж, в ходе тестов они отметили, что время от времени гаджет пытается подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сети сотовой связи стандарта LTE.

    Представители корпорации согласились, что в часах есть небольшой изъян.

    «Мы зафиксировали, что когда Apple Watch третьей серии при отсутствии связи пытаются присоединиться к неизвестным сетям Wi-Fi, то это может временами препятствовать функционированию сотовой связи», — следует из сообщения Apple.

    Кроме того, в компании заверили, что устранят техническую неполадку в обновлении программного обеспечения, сообщает «Ньюинформ»

    В Apple обещали устранить изъян с сотовой связью в новых часах Apple Watch

    Напомним, 22 сентября стартуют продажи Apple Watch, стоимость которых составит до 400 долларов.

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    Автор: Дана Балан
    #технологии #apple watch #часы #корпорация
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