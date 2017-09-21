В Apple обещали устранить изъян с сотовой связью в новых часах Apple Watch

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Нью-Йорк, 21 сентября. Американская компания Apple заявила, что в новых смарт-часах Apple Watch, которые поступят на рынок в ближайшие дни, обнаружен изъян с сотовой связью. Об этом пишет издание The Verge.

Согласно данным издания, представителям СМИ удалось испытать часы раньше старта продаж, в ходе тестов они отметили, что время от времени гаджет пытается подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сети сотовой связи стандарта LTE.

iOS 11's Control Center doesn't let you turn off Wi-Fi or Bluetooth https://t.co/wFy4B0qPL1 pic.twitter.com/Db8jQaca8m — The Verge (@verge) September 21, 2017

Представители корпорации согласились, что в часах есть небольшой изъян.

«Мы зафиксировали, что когда Apple Watch третьей серии при отсутствии связи пытаются присоединиться к неизвестным сетям Wi-Fi, то это может временами препятствовать функционированию сотовой связи», — следует из сообщения Apple.

Кроме того, в компании заверили, что устранят техническую неполадку в обновлении программного обеспечения, сообщает «Ньюинформ».

Напомним, 22 сентября стартуют продажи Apple Watch, стоимость которых составит до 400 долларов.