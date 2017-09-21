МИД РФ: Основная работа по Сирии должна проходить в Женеве

В Избранное

Нью-Йорк, 21 сентября. Ключевая работа по политическому урегулированию в Сирии должна проходить в ходе женевских переговоров. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Как рассказал дипломат ТАСС, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура должен в ближайшее время определиться с датами созыва следующего раунда женевских переговоров.

Представитель российского МИД напомнил, что недавно завершился очередной раунд переговоров в Астане. Он подчеркнул, что политики смогли утвердить набор документов, касающихся разрешения сирийского кризиса. Эти соглашения касаются прекращения огня, создания зон деэскалации и других вопросов. Гатилов добавил, что «сейчас мостик должен быть перекинут в Женеву».