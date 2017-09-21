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Политика
МИД РФ: Основная работа по Сирии должна проходить в Женеве
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    МИД РФ: Основная работа по Сирии должна проходить в Женеве

    8:06  21 Сентября 2017  /обновлено: 8:13  21 Сентября 2017
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    МИД РФ: Основная работа по Сирии должна проходить в Женеве

    Нью-Йорк, 21 сентября. Ключевая работа по политическому урегулированию в Сирии должна проходить в ходе женевских переговоров. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

    Как рассказал дипломат ТАСС, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура должен в ближайшее время определиться с датами созыва следующего раунда женевских переговоров.

    Представитель российского МИД напомнил, что недавно завершился очередной раунд переговоров в Астане. Он подчеркнул, что политики смогли утвердить набор документов, касающихся разрешения сирийского кризиса. Эти соглашения касаются прекращения огня, создания зон деэскалации и других вопросов. Гатилов добавил, что «сейчас мостик должен быть перекинут в Женеву».

    МИД РФ: Основная работа по Сирии должна проходить в Женеве

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    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #мид рф #женева #гатилов
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