Сирия: для серьезного продвижения по САР нужны прямые переговоры оппозиции и Дамаска

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Москва, 21 сентября. Для существенного продвижения вперед по Сирии нужны прямые переговоры оппозиции и правительства. Об этом сообщил замминистра МИД России Геннадий Гатилов на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, это было бы идеально, потому что лишь после прямых переговоров можно ожидать серьезного продвижения по ситуации.

Гатилов подчеркнул, отвечая на вопрос станут ли прямыми переговоры между Дамаском и сирийской оппозицией на следующем раунде переговоров на женевской платформе, что прямые переговоры крайне необходимы.