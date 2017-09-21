Сирийская оппозиция отказалась от требований об уходе Асада — МИД РФ

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Москва, 21 сентября. В настоящее время сирийская «умеренная оппозиция» отказалась от требований об уходе Башара Асада с поста президента Сирии. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, подчеркнув, что отказ от этих требований способствует консолидации оппозиции на переговорах.

«Часть радикальных элементов уходит в сторону — это хорошо, — отметил Гатилов, — потому что именно эти люди выступали против начала переговоров с сирийским правительством до того, как будет решена судьба президента Асада».

Именно радикальные элементы в оппозиции требовали смещения Асада с поста президента Сирии до того, как могут быть начаты переговоры. После того, как это требование ушло в прошлое, отметил замминистра, переговоры могут идти эффективнее.