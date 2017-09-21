Ничья с «Зенитом» спасла главного тренера «Динамо» от отставки

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Москва, 21 сентября. В столичном «Динамо» в ближайшее время могут начаться кадровые перестановки. Главного тренера команды Юрия Калитвинцева могут отправить в отставку.

Как пишет газета «Известия», российский специалист готов провести с боссами клуба переговоры о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон.

Однако, как утверждает источник издания, руководство клуба собиралось отправить 49-летнего наставника команды в отставку прошедшей весной, но стороны не сумели договориться о финансовой стороне вопроса.

По словам знакомого с ситуацией в «Динамо» источника, принципиальное согласие между клубом и Калитвинцевым о расторжении договора было достигнуто еще в перерыве на игры сборных, но внезапная нулевая ничья с лидером чемпионата Российской футбольной премьер-лиги «Зенитом» приостановила данную процедуру.