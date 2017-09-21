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Экономика
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Экономика
Mitsubishi поднял цены на все три комплектации внедорожника Pajero в России
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    Mitsubishi поднял цены на все три комплектации внедорожника Pajero в России

    8:03  21 Сентября 2017
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    Mitsubishi поднял цены на все три комплектации внедорожника Pajero в России

    Москва, 21 сентября. Внедорожник Mitsubishi Pajero в августе подражал от 1,7% до 1,8% в зависимости от комплектации. Об этом сообщает агентство «Автостат».

    Все три доступных на российском рынке комплектации внедорожника (Intence, Instyle и Ultimate) стали дороже на 50 тысяч рублей. В среднем цена повысились на 1,76%.

    Напомним, ранее президент Mitsubishi Motors Осаму Масуко заявил о возобновлении производства внедорожников Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем в Калуге. Сборка автомобилей должна начаться в ноябре текущего года, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #цена #mitsubishi pajero #авторынок #внедорожник
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