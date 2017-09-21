В Пермском крае из семьи изъяли школьницу, которую избили сверстники

В Избранное

Пермь, 21 сентября. В Пермском крае власти поместили в социально-реабилитационный центр 13-летнюю школьницу, которая была избита сверстниками.

Как рассказал журналистам директор школы, ребенка изъяли из семьи. По его словам, родители избитой девочки регулярно употребляли алкогольные напитки и не заботились о ребенке.

Ранее сообщалось, что сверстники в городе Березники Пермского края избили девочку. Такую жестокость дети объясняли местью, за ранее украденный телефон. После случившегося инцидента, потерпевшая жила у своей подруги. В настоящее время полиция проводит проверку по факту избиения.