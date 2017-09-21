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Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

    7:53  21 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 21 сентября. Вооруженные силы Украины три раза за минувший день нарушили режим перемирия, обстреляв территорию Луганской народной республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе народной милиции республики. 

    По данным военного ведомства, за минувшие сутки киевские солдаты три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты ЛНР из БМП и стрелкового оружия.

    Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

    В народной милиции ЛНР уточнили, что под обстрелами оказались районы населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе и Калиновка. 

    К счастью, в результате обстрелов погибших и пострадавших нет. 

    Информация о разрушениях уточняется. 

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    Автор: Дана Балан
    #всу #донбасс #украина #лнр
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