Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 21 сентября. Вооруженные силы Украины три раза за минувший день нарушили режим перемирия, обстреляв территорию Луганской народной республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе народной милиции республики.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки киевские солдаты три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты ЛНР из БМП и стрелкового оружия.

В народной милиции ЛНР уточнили, что под обстрелами оказались районы населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе и Калиновка.

К счастью, в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.

Информация о разрушениях уточняется.