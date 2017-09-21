Горняки в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате

В Избранное

Вершино-Дарасунский, 21 сентября. Оставшаяся часть задолженности перед бывшими горняками Дарасунского рудника, голодавших из-за невыплаты зарплаты, была перечислена в среду на счет предприятия.

Как рассказала начальник управления информационной политики Забайкальского края Елена Назарова, бывшие шахтеры ООО «Дарасунский рудник» прекратили акцию протеста. Она добавила, что в ночь на четверг перед работниками были погашены долги по заработной плате. Голодовка была прекращена, а сотрудники разошлись.

Напомним, голодовка 52 работников закрытого рудника была объявлена 18 сентября. Сумма долга перед ними превышала 38 миллионов рублей.