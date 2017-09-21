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Горняки в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате
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    Горняки в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате

    7:44  21 Сентября 2017
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    Горняки в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате

    Вершино-Дарасунский, 21 сентября. Оставшаяся часть задолженности перед бывшими горняками Дарасунского рудника, голодавших из-за невыплаты зарплаты, была перечислена в среду на счет предприятия.

    Как рассказала начальник управления информационной политики Забайкальского края Елена Назарова, бывшие шахтеры ООО «Дарасунский рудник» прекратили акцию протеста. Она добавила, что в ночь на четверг перед работниками были погашены долги по заработной плате. Голодовка была прекращена, а сотрудники разошлись.

    Напомним, голодовка 52 работников закрытого рудника была объявлена 18 сентября. Сумма долга перед ними превышала 38 миллионов рублей.

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #забайкалье #шахтер
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