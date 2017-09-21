Погибшего в Сирии российского военного похоронили в Братске

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Братск, 21 сентября. В военном комиссариате Иркутской области подтвердили сообщения о гибели в Сирии российского сержанта Владимира Тарасюка. Вчера он был похоронен в Братске.

Как сообщили представители военного ведомства, погибший Тарасюк имел опыт боевых действий в Чечне, имел боевые награды, сообщает РИА Новости.

«Владимира Тарасюка похоронили в Братске 20 сентября. Ему было 38 лет. В Сирии служил в звании сержанта, — сообщил представитель военного комиссариата. — В городе у него остались родители, сестры, дочь».

Обстоятельства гибели российского военного из Братска не приводятся.