«Тестовый» электрический автобус появится в Челябинске

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Челябинск, 21 сентября. В ближайшее время по улицам Челябинска в тестовом режиме начнет курсировать электрический автобус. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Южного Урала Дмитрий Микулик.

Микулик отметил, что электробус будет приобретен в качестве эксперимента. С его помощью в Челябинск хотят понять, как подобный транспорт поведет себя в зимнее время.

«Этот аппарат был недавно презентован в Москве, и мы хотим попробовать его у нас, понять экономику и то, как он будет работать в зимний период», — заявил министр.

О том, по какому маршруту будет ездить электробус Микулик не сообщил.