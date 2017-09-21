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Общество
«Тестовый» электрический автобус появится в Челябинске
Общество
«Тестовый» электрический автобус появится в Челябинске
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    «Тестовый» электрический автобус появится в Челябинске

    7:41  21 Сентября 2017
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    «Тестовый» электрический автобус появится в Челябинске

    Челябинск, 21 сентября. В ближайшее время по улицам Челябинска в тестовом режиме начнет курсировать электрический автобус.  Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Южного Урала Дмитрий Микулик.

    Микулик отметил, что электробус будет приобретен в качестве эксперимента. С его помощью в Челябинск хотят понять, как подобный транспорт поведет себя в зимнее время.

    «Этот аппарат был недавно презентован в Москве, и мы хотим попробовать его у нас, понять экономику и то, как он будет работать в зимний период», — заявил министр.

    О том, по какому маршруту будет ездить электробус Микулик не сообщил.

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    Автор: Виталий Малясев
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