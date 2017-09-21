Почтовый самолет приземлился «на брюхо» в аэропорту в США

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Москва, 21 сентября. В американском штате Мэн пилоту грузового самолета компании Wiggins Airways пришлось сажать машину «на брюхо» в аэропорту города Преск-Айл из-за отказа шасси.

Пилот воздушного судна заблаговременно заметил сбой в системе выпуска шасси, после чего вынужден был сделать несколько кругов над аэропортом, чтобы выработать все топливо — оно может сдетонировать от удара при экстренной посадке. На борту самолета находилось несколько тонн почты. При аварийной посадке никто не пострадал, однако пилота увезли в госпиталь для проверки состояния его здоровья.

В настоящее время комиссия компании и транспортная администрация изучают причины, которые привели к аварийной посадке.