Самые быстрые поезда в мире начали курсировать между Пекином и Шанхаем

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Пекин, 21 сентября. В КНР началась коммерческая эксплуатация способных разгоняться до 350 км/ч поездов «Фусин», составы будут курсировать между Пекином и Шанхаем. Об этом сообщают китайские СМИ.

Первый поезд «Фусин» отправился из Пекина в Шанхай сегодня в 7.00 по местному времени (2.00 мск). Время в пути составит 4 часа 28 минут. Всего поезда будут ходить семь раз в день. Ранее по маршруту курсировали поезда CRH380, они довозили пассажиров за шесть часов.

Железнодорожный маршрут Пекин — Шанхай считается наиболее востребованным в Китае. В год по нему проезжает до 100 млн пассажиров. Поэтому китайские власти решили повысить разрешенную максимальную скорость движения на этом направлении. На других ветках китайских железных дорог поезда могут разгоняться лишь до 300 км/ч.