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Перезагрузка: защитник Кулагин может перебраться в испанский чемпионат
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    Перезагрузка: защитник Кулагин может перебраться в испанский чемпионат

    7:35  21 Сентября 2017
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    Перезагрузка: защитник Кулагин может перебраться в испанский чемпионат

    Москва, 21 сентября. Атакующий защитник сборной России Дмитрий Кулагин в ближайшее время переберется в другой клуб. Экс-баскетболистом столичного ЦСКА интересуется ряд российских и испанских клубов.

    По данным «Известий», в России на защитника претендует «Локомотив-Кубань», заинтересованы в приобретении игрока казанцы и нижегородцы.

    Что касается чемпионата Испании, то участники Еврокубка также не прочь пополниться талантливым игроком. Как отметил агент 25-летнего Кулагина Валерий Холин, защитник сейчас находится в «очень хорошей ситуации».

    «Благодаря его уверенной игре на Евробаскете у нас очень много достойных предложений. Мы рассматриваем как российские, так и зарубежные варианты продолжения карьеры», — отметил он. 

    Холин отметил, что Кулагин амбициозен, поэтому нужна перезагрузка после двух не самых выдающихся сезонов. 

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    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #кулагин
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