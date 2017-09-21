Перезагрузка: защитник Кулагин может перебраться в испанский чемпионат

В Избранное

Москва, 21 сентября. Атакующий защитник сборной России Дмитрий Кулагин в ближайшее время переберется в другой клуб. Экс-баскетболистом столичного ЦСКА интересуется ряд российских и испанских клубов.

По данным «Известий», в России на защитника претендует «Локомотив-Кубань», заинтересованы в приобретении игрока казанцы и нижегородцы.

Что касается чемпионата Испании, то участники Еврокубка также не прочь пополниться талантливым игроком. Как отметил агент 25-летнего Кулагина Валерий Холин, защитник сейчас находится в «очень хорошей ситуации».

«Благодаря его уверенной игре на Евробаскете у нас очень много достойных предложений. Мы рассматриваем как российские, так и зарубежные варианты продолжения карьеры», — отметил он.

Холин отметил, что Кулагин амбициозен, поэтому нужна перезагрузка после двух не самых выдающихся сезонов.