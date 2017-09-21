Смартфон YotaPhone 3 с двумя экранами поступил в продажу в Китае

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Пекин, 21 сентября. В продаже на китайских рынках появился смартфон YotaPhone 3, оснащенный двумя экранами. Поставки новинки начинаются с 26 сентября.

Третье поколение телефона от компании Yota оснащено AMOLED-дисплеем с диагональю 5,5 дюймов, который работает с разрешением FullHD, и 5,2-дюймовым дисплеем на «электронных чернилах» E-Ink Carta II с разрешением HD, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной основной камерой.

YotaPhone 3 Revealed in China With World’s First HD E-ink Display https://t.co/qdRZ0wsqh9 pic.twitter.com/52PakBwHEl — Giz China (@Gizchina) September 19, 2017

Обработку данных в смартфоне обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, у телефона 4 гигабайта оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт флеш-памяти, они работают от аккумулятора емкостью 3300 мАч. Работает все это на операционной системе Android 7.1.1 Nougat.

В Китае третье поколение телефона от Yota будет продаваться по цене за 3699 юаней (563 доллара) за смартфон с 64 Гб памяти и 4299 юаней (655 долларов) за версию с 128 Гб памяти. Есть у телефона и специальная версия со стальным корпусом.