Ученые рассказали об уникальном двойном астероиде в Солнечной системе

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Москва, 21 сентября. Ученые рассказали об открытии уникального космического объекта, который сочетает в себе характеристики кометы и метеорита.

Как пишет Space.com, космическому телу дали название 288P. Оно располагается в астероидном поясе между Марсом и Юпитером в Солнечной системе и представляет собой два тела.

Comet or asteroid? 288P is both, and it's a binary too! https://t.co/lFDs9xPSK3 pic.twitter.com/ZYmCZaI4IX — HubbleTelescope (@HubbleTelescope) September 20, 2017

Как пояснили эксперты, уникальность нового объекта в том, что тела вращаются друг вокруг друга. При этом они оставляют след, как от кометы. Диаметр объекта составляет около одного километра.

Специалисты рассказали, что подобное явление ранее не наблюдалось.