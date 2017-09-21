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Ученые рассказали об уникальном двойном астероиде в Солнечной системе
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    Ученые рассказали об уникальном двойном астероиде в Солнечной системе

    7:10  21 Сентября 2017
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    Ученые рассказали об уникальном двойном астероиде в Солнечной системе

    Москва, 21 сентября. Ученые рассказали об открытии уникального космического объекта, который сочетает в себе характеристики кометы и метеорита.

    Как пишет Space.com, космическому телу дали название 288P. Оно располагается в астероидном поясе между Марсом и Юпитером в Солнечной системе и представляет собой два тела.

    Как пояснили эксперты, уникальность нового объекта в том, что тела вращаются друг вокруг друга. При этом они оставляют след, как от кометы. Диаметр объекта составляет около одного километра.

    Специалисты рассказали, что подобное явление ранее не наблюдалось. 

    Ученые рассказали об уникальном двойном астероиде в Солнечной системе

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    Автор: Алия Садыкова
    #астероид #солнечная система #метеорит
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