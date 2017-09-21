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Антишпионский смартфон «ТайгаФон» представят в России в сентябре
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    Антишпионский смартфон «ТайгаФон» представят в России в сентябре

    6:51  21 Сентября 2017
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    Антишпионский смартфон «ТайгаФон» представят в России в сентябре

    Москва, 21 сентября. В России разработан атишпионский телефон «ТайгаФон». Новинка появится у компании, президентом которой является Наталья Касперская.

    Как пишет газета «Известия», телефон будет представлен на X Международной конференции Business Information Security Summit, которая состоится 22 сентября в Москве

    Отмечается, что смартфон может работать на двух сим-картах. В него встраивается батарея емкостью 1900 mAh, а также два гигабайта оперативной памяти и 16 - встроенной. Зарядить телефон можно будет через microUSB. Также у смартфона будет разъем для наушников.

    Авторы устройства оценивают его стоимость в 12- 15 тысяч рублей. Смартфон разработали для корпоративного рынка. Он будет поставляться в составе комплекса «ТайгаФон». Система предназначена для защиты организаций от утечек информации через мобильные устройства.

    Антишпионский смартфон «ТайгаФон» представят в России в сентябре

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    Автор: Алия Садыкова
    #смартфон #тайгафон
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