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Тиллерсон: У США очень ограниченные контакты с КНДР в ООН
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    Тиллерсон: У США очень ограниченные контакты с КНДР в ООН

    9:10  21 Сентября 2017
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    Тиллерсон: У США очень ограниченные контакты с КНДР в ООН

    Вашингтон, 21 сентября. Соединенные Штаты Америки поддерживают «очень ограниченные» контакты с КНДР в ООН. Об этом на на пресс-конференции рассказал госсекретарь Рекс Тиллерсон.

    Тиллерсон отметил, что Америке предстоит понять, «как будет вести себя человек, принимающий у них решения, или его окружение». Как пишет РИА Новости, также он добавил, что не знает ответа на этот вопрос. 

    Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на полях Генассамблеи ООН резко ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном «полном уничтожении» КНДР. 

    Тиллерсон: У США очень ограниченные контакты с КНДР в ООН

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #сша #кндр
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