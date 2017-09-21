Стали известны подробности драки у торгового комплекса в Москве

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Москва, 21 сентября. Сотрудники столичной полиции задержали несколько десятков участников массовой драки, которая произошла около торгового комплекса на Тихорецком бульваре.

У торгового центра «Москва» на юго-востоке российской столицы стражи порядка арестовали около 100 мигрантов-участников бытового конфликта, сообщает ТАСС. Тем временем, в на сайте газеты «Комсомольская правда» появилось видео прибытия полиции к месту стычки. Очевидцы сообщают, что полицейским пришлось несколько раз выстрелить в воздух.

Кроме этого, появились сообщения, что столичная полиция усилила охрану городской больницы №68 на улице Шкулева, куда после массовой драки возле доставили пострадавшего гражданина Таджикистана.

Напомним, что в Москве несколько десятков человек попытались устроить массовую драку около торгового центра.