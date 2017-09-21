Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Горняки в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты долга по зарплате
Происшествия
Стали известны подробности драки у торгового комплекса в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны подробности драки у торгового комплекса в Москве

    6:51  21 Сентября 2017
    206

    Полицейские задержали более 100 участников драки у торгового комплекса

    Москва, 21 сентября. Сотрудники столичной полиции задержали несколько десятков участников массовой драки, которая произошла около торгового комплекса на Тихорецком бульваре. 

    У торгового центра «Москва» на юго-востоке российской столицы стражи порядка арестовали около 100 мигрантов-участников бытового конфликта, сообщает ТАСС. Тем временем, в на сайте газеты «Комсомольская правда» появилось видео прибытия полиции к месту стычки. Очевидцы сообщают, что полицейским пришлось несколько раз выстрелить в воздух. 

    Кроме этого, появились сообщения, что столичная полиция усилила охрану городской больницы №68 на улице Шкулева, куда после массовой драки возле доставили пострадавшего гражданина Таджикистана.

    Напомним, что в Москве несколько десятков человек попытались устроить массовую драку около торгового центра. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громомов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21491

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41503

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20268

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8161

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7697
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        1604
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3691
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        146
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        12802