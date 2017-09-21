Глава МИД КНДР сравнил угрозу Трампа уничтожить Северную Корею с «лаем собаки»
Нью-Йорк, 21 сентября. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на полях Генассамблеи ООН резко ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном «полном уничтожении» КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap News.
По данным агентства, Ли Ен Хо заявил, что угрозы Трампа звучат как «лай собаки».
Напомним, ранее во время выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов полностью уничтожить Северную Корею, в случае угрозы для США или их союзников.
«США обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — цитирует слова американского президента RT.