Глава МИД КНДР сравнил угрозу Трампа уничтожить Северную Корею с «лаем собаки»

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Нью-Йорк, 21 сентября. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на полях Генассамблеи ООН резко ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном «полном уничтожении» КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

По данным агентства, Ли Ен Хо заявил, что угрозы Трампа звучат как «лай собаки».

Напомним, ранее во время выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов полностью уничтожить Северную Корею, в случае угрозы для США или их союзников.