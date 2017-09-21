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Весь мир
Глава МИД КНДР сравнил угрозу Трампа уничтожить Северную Корею с «лаем собаки»
Весь мир
Глава МИД КНДР сравнил угрозу Трампа уничтожить Северную Корею с «лаем собаки»
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    Глава МИД КНДР сравнил угрозу Трампа уничтожить Северную Корею с «лаем собаки»

    6:06  21 Сентября 2017
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    Глава МИД КНДР сравнил угрозу Трампа уничтожить Северную Корею с «лаем собаки»

    Нью-Йорк, 21 сентября. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо на полях Генассамблеи ООН резко ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном «полном уничтожении» КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

    По данным агентства, Ли Ен Хо заявил, что угрозы Трампа звучат как «лай собаки».

    Напомним, ранее во время выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов полностью уничтожить Северную Корею, в случае угрозы для США или их союзников.

    «США обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — цитирует слова американского президента RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сша #оон #трамп #кндр #га оон
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