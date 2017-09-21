Военные РФ доставили гумпомощь в зону деэскалации в сирийской провинции Даръа

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Дейр-Хабия (Сирия), 21 сентября. Несколько тонн гуманитарной помощи было доставлено российскими военными из Центра по примирению враждующих сторон в поселок Дейр-Хабия в зоне деэскалации провинции Даръа.

Сотрудник центра Владислав Маргиев сообщил, что в наборах находятся рис, чай и консервы. Кроме этого, в Дейр-Хабию военные привезли дополнительно несколько десятков мешков с гречкой, сахаром и мукой. Каждый мешок весит 50 килограммов, пишет РИА Новости.

Всю гуманитарную помощь раздадут нуждающимся. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) несколько лет держали под контролем населенный пункт. При отступлении террористы разрушили основные объекты инфраструктуры.

По словам жителя поселка Ахмеда Аль-Хатыба, перед уходом игиловцы взорвали водокачку и трансформаторную подстанцию. Некоторые смогли купить генераторы, но большинство осталось без света и воды. Депутат народного совета Сирии Хасан Алуш сообщил, что для этого поселка уже выделены деньги для восстановления электро- и водоснабжения.

* Организация запрещена на территории РФ.