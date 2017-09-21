Минприроды составило список городов России с самым грязным воздухом

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Москва, 21 сентября. Минприроды России составило список из 20 городов с самым сильным загрязнением атмосферы. Об этом со ссылкой на доклад министерства «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» сообщают «Известия».

По данным Минприроды, за последние три года в России существенно ухудшилась ситуация с выбросами в атмосферу. Только в прошлом году в воздух было выброшено 31 617,1 тыс. тонн вредных веществ. В 2015 году в атмосферу попало на 1,1% меньше вредных выбросов.

Усиление загрязнения атмосферы привело к увеличению заболеваемостью астмой, сообщает издание. За последние несколько лет заболеваемость в России выросла на 1,5%. Наиболее неблагоприятную ситуацию специалисты наблюдают в Кемеровской и Иркутской областях и в Алтайском крае.

Причину в росте атмосферного загрязнения в Роспотребнадзоре видят в применении устаревших технологий в промышленности, бытовых котельных и на тепловых электростанциях, а также в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования.