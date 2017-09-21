Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Глава МИД КНДР сравнил угрозу Трампа уничтожить Северную Корею с «лаем собаки»
Общество
Минприроды составило список городов России с самым грязным воздухом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минприроды составило список городов России с самым грязным воздухом

    5:52  21 Сентября 2017
    260

    Минприроды составило список городов России с самым грязным воздухом

    Москва, 21 сентября. Минприроды России составило список из 20 городов с самым сильным загрязнением атмосферы. Об этом со ссылкой на доклад министерства «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» сообщают «Известия».

    По данным Минприроды, за последние три года в России существенно ухудшилась ситуация с выбросами в атмосферу. Только в прошлом году в воздух было выброшено 31 617,1 тыс. тонн вредных веществ. В 2015 году в атмосферу попало на 1,1% меньше вредных выбросов.

    Усиление загрязнения атмосферы привело к увеличению заболеваемостью астмой, сообщает издание. За последние несколько лет заболеваемость в России выросла на 1,5%. Наиболее неблагоприятную ситуацию специалисты наблюдают в Кемеровской и Иркутской областях и в Алтайском крае.

    Причину в росте атмосферного загрязнения в Роспотребнадзоре видят в применении устаревших технологий в промышленности, бытовых котельных и на тепловых электростанциях, а также в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #россия #экология #минприроды #атмосфера #выбросы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21486

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41481

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20241

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8157

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        1344
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3628
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        144
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        12594