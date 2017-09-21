У берегов Явы произошло землетрясение

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Джакарта, 21 сентября. У берега индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Метеорологическая служба Гонконга.

Эпицентр землетрясения находился в 110 км от второго по величине города Индонезии и крупного туристического центра Сурабая. О пострадавших и разрушениях не сообщается, данных о риске возникновения цунами нет.

Напомним, 19 сентября мощное землетрясение произошло в Мексике, недалеко от города Пуэбла-де-Сарагоса. Подземные толчки магнитудой 7,1 зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 мск), сообщает RT. Землетрясение вызвало масштабные разрушения, погибли по меньшей мере 230 человек.