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У берегов Явы произошло землетрясение
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    У берегов Явы произошло землетрясение

    5:31  21 Сентября 2017
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    У берегов Явы произошло землетрясение

    Джакарта, 21 сентября. У берега индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Метеорологическая служба Гонконга.

    Эпицентр землетрясения находился в 110 км от второго по величине города Индонезии и крупного туристического центра Сурабая. О пострадавших и разрушениях не сообщается, данных о риске возникновения цунами нет.

    Напомним, 19 сентября мощное землетрясение произошло в Мексике, недалеко от города Пуэбла-де-Сарагоса. Подземные толчки магнитудой 7,1 зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 мск), сообщает RT. Землетрясение вызвало масштабные разрушения, погибли по меньшей мере 230 человек.

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    Автор: Виталий Малясев
    #землетрясение #индонезия #ява
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