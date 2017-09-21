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Сирия: Кувейт потратил $1,6 млрд на гумпомощь САР за время конфликта в стране
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    Сирия: Кувейт потратил $1,6 млрд на гумпомощь САР за время конфликта в стране

    5:11  21 Сентября 2017
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    Сирия: Кувейт потратил $1,6 млрд на гумпомощь САР за время конфликта в стране

    Нью-Йорк, 21 сентября. За время конфликта в Сирийской арабской республике (САР) Кувейт потратил 1,6 млрд долларов на гуманитарную помощь сирийскому народу. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил глава кувейтского правительства шейх Джабер аль-Мубарак Аль-Хамад ас-Сабах.

    Кувейтский премьер отметил, что гуманитарная помощь оказывалась, в том числе через агентства организации.

    «Кувейт предоставил 1,6 миллиардов долларов агентствам ООН, правительственным и неправительственным организациям для оказания гуманитарной помощи сирийскому народу за время конфликта в стране», — сообщил ас-Сабах.

    Он отметил, что его страна не видит военного решения кризиса в Сирии, и подчеркнул, что позиция Кувейта остается неизменной с самого начала конфликта в арабской республике. Прекращение противостояние ас-Сабах считает возможным только при выполнении резолюций ООН и Женевского коммюнике 2012 года.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сирия #гуманитарная помощь #кувейт
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