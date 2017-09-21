Министерская встреча «шестерки» и Ирана прошла в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 21 сентября. На полях Генеральной Ассамблеи ООН прошла посвященная реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) министерская встреча Ирана и «шестерки» (Россия, Китай, США, Германия, Франция и Великобритания). Об этом МИД России сообщает на официальной страничке в социальной сети Facebook.

Встреча проходила под председательством представителя Евросоюза по дипломатии Федерики Могерини. Участники совещания рассмотрели подтверждающий строгое выполнение положений СВПД Ираном доклад генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. По итогам встречи глава МИД России Сергей Лавров подтвердил намерение Москвы поддерживать устойчивость ядерной сделки по Ирану.

«Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать поддержанию устойчивости СВПД», — сообщает ведомство.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад в телефонном разговоре обсудили ход выполнения СВПД. Переговоры состоялись по инициативе Ирана, сообщает Газета.ru.