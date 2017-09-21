Могерини не видит необходимости в пересмотре ядерной сделки по Ирану

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Нью-Йорк, 21 сентября. Ядерная сделка по Ирану выполняется всеми сторонами, в ее пересмотре нет необходимости. Об этом в среду заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Заявление прозвучало после встречи представителей Ирана с «шестеркой», в которую входят Россия, Китай, США, Германия, Великобритания и Франция на полях Генассамблеи ООН.

«Соглашение касается ядерной программы, оно выполняется. Соглашение приносит результаты. А значит нет необходимости вскрывать документ», — заявила Магерине.

Дипломат назвала встречу честной и откровенной, и подчеркнула, что соглашение по ядерной программе Ирана полностью выполняют все стороны, «как уже восемь раз подтвердило МАГАТЭ».

Могерини также отметила, что Иран заключил сделку по ядерной программе с «шестеркой», и Совбез ООН одобрил соглашение. Поэтому США не могут выйти из сделки в одностороннем порядке.

«Это не двустороннее соглашение, не соглашение шести или семи сторон, это резолюция Совета Безопасности, таким образом, все члены ООН должны выполнять ее», — подчеркнула Могерини.

Европейский дипломат назвала сделку «важной частью глобальной безопасности» и «стратегическим инструментом» мирового сообщества.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что в администрации президента США намерены подтолкнуть Иран к выходу из ядерного соглашения. Таким образом в Белом доме надеются разорвать соглашение не вызвав недовольство европейских партнеров, сообщает RT.