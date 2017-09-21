Могерини не видит необходимости в пересмотре ядерной сделки по Ирану
Нью-Йорк, 21 сентября. Ядерная сделка по Ирану выполняется всеми сторонами, в ее пересмотре нет необходимости. Об этом в среду заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Заявление прозвучало после встречи представителей Ирана с «шестеркой», в которую входят Россия, Китай, США, Германия, Великобритания и Франция на полях Генассамблеи ООН.
«Соглашение касается ядерной программы, оно выполняется. Соглашение приносит результаты. А значит нет необходимости вскрывать документ», — заявила Магерине.
Дипломат назвала встречу честной и откровенной, и подчеркнула, что соглашение по ядерной программе Ирана полностью выполняют все стороны, «как уже восемь раз подтвердило МАГАТЭ».
Могерини также отметила, что Иран заключил сделку по ядерной программе с «шестеркой», и Совбез ООН одобрил соглашение. Поэтому США не могут выйти из сделки в одностороннем порядке.
«Это не двустороннее соглашение, не соглашение шести или семи сторон, это резолюция Совета Безопасности, таким образом, все члены ООН должны выполнять ее», — подчеркнула Могерини.
Европейский дипломат назвала сделку «важной частью глобальной безопасности» и «стратегическим инструментом» мирового сообщества.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что в администрации президента США намерены подтолкнуть Иран к выходу из ядерного соглашения. Таким образом в Белом доме надеются разорвать соглашение не вызвав недовольство европейских партнеров, сообщает RT.