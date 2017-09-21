Сирия новости 21 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ освободила 3 деревни в Хаме и открыла безопасные коридоры для выхода жителей из Дейр эз-Зора

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Сирия, 21 сентября. САА при поддержке ВКС РФ восстановила контроль в населенных пунктах Талиса, Аш-Шата и Кахира в провинции Хама и открыла безопасные коридоры для выхода мирных жителей из Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ полностью восстановили контроль в населенных пунктах Талиса, Аш-Шата и Кахира на севере провинции Хама, обстреляли позиции боевиков в районе населенного пункта Тель Нисбин в провинции Алеппо, в Дейр эз-Зоре открыли безопасные коридоры, которые позволят мирным жителям покинуть районы, находящиеся под контролем ИГ*, уничтожили направлявшийся к населенному пункту Маан в провинции Хама «шахид-мобиль» боевиков.

«Исламское государство»: с помощью дрона атаковало САА на переправе через Евфрат у Дейр эз-Зора, убило 13 бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) к востоку от города Аль-Шаддади на юге провинции Хасака.

«Демократические силы Сирии» (SDF): намерены полностью взять под контроль восточную часть провинции Дейр эз-Зор вплоть до города Абу-Кемаль, захватили 2 «шахид-мобиля» ИГ, а также склад с большим количеством оружия и боеприпасов террористов в Ракке.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Aleppo 24, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Тель Нисбин, расположенному к северо-востоку от города Харитан.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль террористов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@trbrtc) один из источников, террористы ИГ с помощью дрона атаковали САА на переправе через Евфрат у столицы провинции.

Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) планируют полностью взять под контроль восточную часть провинции вплоть до города Абу-Кемаль, сообщает информационное агентство Aleppo 24.

Проправительственные союзные войска Сирии у города Дейр эз-Зор открыли безопасные коридоры, которые позволят мирным жителям покинуть районы, находящиеся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает агентство Al-Manar.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам удалось форсировать Евфрат и перебросить часть сил на левый берег. В данный момент САА проводятся работы по укреплению плацдарма и развивается наступление вглубь территорий, которые до этого несколько лет контролировало «Исламское государство». Как отмечают военные эксперты, силы Башара Асада встретят здесь ожесточенное сопротивление со стороны террористов.

Также сообщается, что правительственные силы продолжают освобождать от боевиков городские кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент идут бои в районе Хавиджат Сакр.

Провинция Ракка

В районе зернохранилища на северо-западе города Ракка бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили 2 «шахид-мобиля» ИГ, а также склад с большим количеством оружия и боеприпасов террористов, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства»* в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА при поддержке ВКС РФ полностью восстановила контроль в населенных пунктах Талиса, Аш-Шата и Кахира на севере провинции, ликвидировав при этом более 50 боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

САА уничтожила направлявшийся к населенному пункту Маан «шахид-мобиль» боевиков до того, как он добрался до цели, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Провинция Хасака

Агентство «Amaq» заявило, что террористы ИГ убили 13 бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) к востоку от города Аль-Шаддади на юге провинции.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, в результате авиаудара ВВС Ирака к юго-западу от города Киркук был уничтожен цех по изготовлению «шахид-мобилей» ИГ и убито 10 террористов.

Террористы ИГ с помощью смертников атаковали позиции иракской армии в освобожденном несколько часов назад населенном пункте Анна, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@TRACterrorism) один из источников.

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа в провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)