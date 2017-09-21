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Сирийские войска создали коридоры для вывода мирных жителей из Дейр эз-Зора
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    Сирийские войска создали коридоры для вывода мирных жителей из Дейр эз-Зора

    1:52  21 Сентября 2017  /обновлено: 3:07  21 Сентября 2017
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    Сирийские войска создали коридоры для вывода мирных жителей из Дейр эз-Зора

    Дамаск, 21 сентября. Проправительственные союзные войска Сирии у города Дейр эз-Зор открыли безопасные коридоры, которые позволят мирным жителям покинуть районы, находящиеся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).  

    Части проправительственных сирийских войск при поддержке ВКС РФ сумели закрепиться в населенном пункте Эль-Джефра, расположенном к северу от авиабазы Дейр эз-Зор. Сейчас сирийские подразделения наводят через Евфрат мост из сборных металлических конструкций.

    Как ожидается, мост будет использоваться для переброски на другой берег тяжелой военной техники, которая будет применяться в дальнейшем наступлении.

    Кроме того, сирийские войска открыли безопасные коридоры, по которым жители районов города, все еще находящихся под контролем ИГ, могли бы покинуть Дейр эз-Зор.

    Напомним, что ранее газета «Известия» писала о том, что жители сирийского города Дейр эз-Зор впервые за шесть лет смогли посетить театральное представление. Оно было организовано властями города совместно с иранским исламским культурным центром.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор
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