Световой лабиринт и ткани для нового катамарана: Чубайс открыл Инновационный форум в Питере. ФАН-ТВ

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Развитие различных отраслей современной промышленности сложно представить без постоянных исследований, изобретений и внедрения новых технологий. Вот и в Петербурге на площадках выставочного комплекса «Экспофорум» объединились два крупных тематических мероприятия: X Петербургский международный инновационный форум и ХХI форум «Российский промышленник». На церемонии открытия побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Участников и гостей объединенного мероприятия поприветствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко:

– Мы сегодня открываем Х Петербургский инновационный форум и по традиции вместе с ним – всем известный форум «Российский промышленник». Наверное, есть закономерность в том, что мы объединили эти два форума. Потому что промышленность не может развиваться без инноваций, она является основным потребителем этого продукта.

Главным партнером и одним из организаторов инновационного направления обоих форумов выступила государственная корпорация «Роснано». Ее генеральный директор Анатолий Чубайс принял участие в торжественной церемонии открытия:

– Только что было сказано, что форум десятый. Так у нас всё совпало: «Роснано» в этом году тоже 10 лет. Это было еще одним поводом, чтобы с благодарностью принять предложение об участии в этом форуме, о его поддержке. Петербург в нашей нано-технологической сфере, безусловно, один из ведущих регионов. Общий объем инвестиций нашей компании и наших партнеров в проекты, созданные в Питере, уже превышает 10 миллиардов рублей. И это, конечно, не итог, а, скорее, этап.

Генеральный директор ООО «Экспофорум-Интернэшнл», президент Китайского делового центра Сергей Воронков как представитель принимающей стороны тоже отметил значимость мероприятия и пожелал всем его участникам интересной и плодотворной работы:

– «Российский промышленник» – это особое мероприятие, потому что десять лет назад, когда было принято решение о совместном проведении этих форумов, они заняли свое место с точки зрения генерации, демонстрации и инновации.

Проведя церемонию открытия, гости вместе с другими представителями органов государственной власти и бизнеса совершили обход экспозиции и познакомились с представленными разработками и продукцией отечественного производства. Корреспонденты ФАН-ТВ тоже пообщались с участниками форумов. Так, например, компания «Леккер», выпускающая бытовую химию, косметические средства и медицинские изделия, не так давно стала еще и одним из немногих в России производителей специального оборудования для сортировки и упаковки готовой продукции. Главный инженер компании Дмитрий Лазарев провел для съемочной группы наглядную демонстрацию: показал, как работают машины-упаковщики. Занятным оказался также процесс изготовления из специальных волокон кисточек для йода или «зелёнки», помогающие дозированно использовать препараты. «Такие, на первый взгляд, незначительные элементы здорово упрощают жизнь», – отметил главный инженер.

Параллельно с объединенным форумом важное событие разворачивалось на Средне-Невском судостроительном заводе. Там представили катамаран нового поколения: судно рассчитано на 150 пассажиров, при этом имеет вдвое меньший вес, требует на 20 % меньше топлива, чем аналогичные предшественники, и отличается более износостойкими характеристиками. О том, каким образом удалось добиться такого результата, корреспонденту ФАН-ТВ рассказала Ольга Матюшина, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям АО «Препрег-СКМ» (портфельной компании «Роснано»). Именно их организация занималась разработкой композитных материалов для катамарана.

– Нам посчастливилось стать частью уникального проекта. Наши мультиаксиальные ткани и ряд однонаправленных тканей участвовали в создании катамарана. Было задействовано примерно 10 тонн углеродных тканей. Соответственно, мы чувствуем себя частью этого большого праздника, потому что это уникальное событие. На норвежском рынке, например, 80 % судов такой вместимости сделано из углепластика. У нас, конечно, пока не такая хорошая цифра. Но мы к ней приближаемся.

Большой стенд представил Петербургский Университет ИТМО. Вузовский департамент инновационных технологий – это вчерашние выпускники, сегодняшние студенты и их разработки. Например, продемонстрированный на форуме миниатюрный 3D-принтер с предельно простым программным обеспечением создан для того, чтобы помочь детям младшего школьного возраста понять принципы работы подобных технологий. Неподдельный интерес посетителей вызвал «Световой лабиринт» – небольшой стенд, созданный студентами – для студентов. С его помощью старшекурсники Университета ИТМО решили облегчить жизнь новобранцам своего вуза.

– Здесь есть источник излучения – это полупроводниковый лазер, и условный финиш (кубик), – рассказала Ксения Завадская, представитель студенческой научной лаборатории оптической техники. – С помощью разных призм нужно провести луч лазера между препятствиями таким образом, чтобы он достиг финиша. Сейчас это используется в образовательных целях: студентам младших курсов показывают, как работают призмы, когда объясняют принципы работы оптических элементов. Так можно посмотреть на это вживую, а не на страницах в учебниках.

Продолжая историю света, съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с представителями кластера энергетики. Неожиданный обрыв электричества современному человеку доставляет массу неудобств. В промышленных же масштабах это убытки, невыполненные нормы, неустойки и прочие малоприятные последствия. Эти вопросы отчасти помогают решить контролирующие системы, блоки бесперебойного питания. Не так давно подобные технические средства отечественного производства начали, наконец, вытеснять импортных предшественников с рынка.

– Наша продукция предназначена для обеспечения потребителей качественным электропитанием и решения вопросов энергосбережения, – объяснил Юрий Сербин, директор по развитию ОАО «Авангард». – Все это сделано, в том числе, для управления процессами в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ. Все изделия выполнены на отечественной элементной базе, на нашем программном обеспечении. Сегодня серийно производятся серверы на процессорах «Эльбрус», программируемые контроллеры, устройства для питания и активные фильтры, которые обеспечивают качественное питание в промышленных и гражданских сетях.

На презентационных стендах участники форума представляют разрабатываемые проекты, готовую продукцию, демонстрационные образцы и даже проводят зрелищные эксперименты, чтобы привлечь максимальное количество потенциальных партнеров. Ряд соглашений о сотрудничестве был подписан в первый же день работы объединенного форума. Деловая программа этим, разумеется, не ограничивается: серия конференций уже состоялась, запланированы новые круглые столы и пленарные заседания, посвященные самым актуальным вопросам современной промышленности. ФАН-ТВ продолжит следить за развитием событий.

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