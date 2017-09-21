Мобильные группы ФТС увеличили уловы санкционных продуктов вдвое 

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Москва, 21 сентября. Мобильные группы ФТС стали находить вдвое больше санкционных продуктов: за первую половину 2017 года было обнаружено больше «запрещенки», чем за весь предыдущий год.

В докладе о правоприменительной практике ФТС России по итогам II квартала 2017 года сообщается, что в первом полугодии 2017 года мобильные группы ФТС обнаружили 19,1 тыс. т санкционных товаров. Ранее ФТС отчитывалась, что с ноября 2015 года (начало работы мобильных групп) по 31 марта этого года мобильные группы обнаружили 19 тыс. т товаров, в отношении которых установлены запреты или ограничения.

Как сообщают «Известия», ранее глава ФТС Владимир Булавин объяснял, что служба пересмотрела схему работы мобильных групп, изменив их дислокацию и направив работать по «наводкам».

По мнению экспертов издания, успехи групп могут объясняться наработанным за предыдущие годы опытом.