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Многосторонняя министерская встреча по Сирии пройдет в рамках Генассамблеи ООН
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    Многосторонняя министерская встреча по Сирии пройдет в рамках Генассамблеи ООН

    0:28  21 Сентября 2017
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    Многосторонняя министерская встреча по Сирии пройдет в рамках Генассамблеи ООН

    Нью-Йорк, 20 сентября. В рамках недели высокого уровня на Генассамблее ООН состоится многосторонняя министерская встреча по Сирии.

    Пока нет точных данных о том, кто именно примет участие в предстоящих консультациях. Кроме того отмечается, что данная встреча не будет иметь отношения к переговорам Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

    Как пишет «Газета.ru», вероятно, что в разговоре о будущем Сирии примут участие пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Франция, Великобритания и Китай). С идеей такого формата контактной группы выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский президент полагает, что переговоры в подобном составе позволят оживить женевский процесс.

    По мнению ряда экспертов, главной интригой является возможное участие в переговорах Ирана, который играет важную роль в урегулировании сирийского кризиса.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #генассамблея
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