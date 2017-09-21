Многосторонняя министерская встреча по Сирии пройдет в рамках Генассамблеи ООН

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Нью-Йорк, 20 сентября. В рамках недели высокого уровня на Генассамблее ООН состоится многосторонняя министерская встреча по Сирии.

Пока нет точных данных о том, кто именно примет участие в предстоящих консультациях. Кроме того отмечается, что данная встреча не будет иметь отношения к переговорам Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

Как пишет «Газета.ru», вероятно, что в разговоре о будущем Сирии примут участие пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Франция, Великобритания и Китай). С идеей такого формата контактной группы выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский президент полагает, что переговоры в подобном составе позволят оживить женевский процесс.

По мнению ряда экспертов, главной интригой является возможное участие в переговорах Ирана, который играет важную роль в урегулировании сирийского кризиса.