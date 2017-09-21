Путину расскажут о новейших разработках во время визита в офис «Яндекса» 

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Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин в четверг посетит московский офис компании «Яндекс», после чего проведет в Кремле встречу с российскими предпринимателями, сообщает пресс-служба Кремля.

В офисе компании «Яндекс», которая в этом году отмечает 20-летие, президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы «Яндекс.Поиск» и расскажут о разработках в области искусственного интеллекта.

Ожидается, что разработчики покажут президенту действующий прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в «Яндексе».

Позднее президент в Кремле встретится с представителями российский деловых кругов и объединений.

Отметим, ранее «Газета.ру» сообщала, что в «Яндекс» попал в список сайтов, доступ к которым был прекращен на Украине, а в украинских офисах компании СБУ провела обыски по статье «Государственная измена».