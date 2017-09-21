Гатилов рассказал о судьбе предложения РФ по миротворцам в Донбассе

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Нью-Йорк, 21 сентября. Российское предложение по размещению миссии ООН в Донбассе по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ остается на столе. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Журналисты на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН поинтересовались у Гатилова, отвергнута ли российская инициатива.

«Нет. Оно (предложение) на столе», — ответил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину. Однако подчеркивалось, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Как сообщала «Газета.ру», по мнению киевских властей, миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.