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Новороссия
Гатилов рассказал о судьбе предложения РФ по миротворцам в Донбассе
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    Гатилов рассказал о судьбе предложения РФ по миротворцам в Донбассе

    0:11  21 Сентября 2017
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    Гатилов рассказал о судьбе предложения РФ по миротворцам в Донбассе

    Нью-Йорк, 21 сентября. Российское предложение по размещению миссии ООН в Донбассе по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ остается на столе. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

    Журналисты на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН поинтересовались у Гатилова, отвергнута ли российская инициатива. 

    «Нет. Оно (предложение) на столе», — ответил дипломат.

    Гатилов рассказал о судьбе предложения РФ по миротворцам в Донбассе

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину. Однако подчеркивалось, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. 

    Как сообщала «Газета.ру», по мнению киевских властей, миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #донбасс #новороссия #гатилов
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