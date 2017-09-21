Трамп обсудил с королем Иордании разрешение кризиса в Сирии

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Нью-Йорк, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп и король Иордании Абдалла II провели встречу в ООН, на которой обсудили разрешение кризиса в Сирии на основе взаимных интересов в области безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Главной темой встречи Трампа и иорданского короля стало обсуждение мер, которые позволят приблизить окончательный разгром террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), а также добиться разрешения ситуации с гражданской войной в Сирии таким образом, чтобы это соответствовало интересам как США, так и Иордании в сфере безопасности.

Кроме того. Американский президент одобрил действия Иордании в сфере противодействия «дестабилизирующим» действиям Ирана, а также помощи сирийским беженцам, пишет «Газета.ru».

* Организация запрещена на территории РФ.