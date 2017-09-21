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Политика
Трамп обсудил с королем Иордании разрешение кризиса в Сирии
Политика
Трамп обсудил с королем Иордании разрешение кризиса в Сирии
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    Трамп обсудил с королем Иордании разрешение кризиса в Сирии

    0:05  21 Сентября 2017
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    Трамп обсудил с королем Иордании разрешение кризиса в Сирии

    Нью-Йорк, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп и король Иордании Абдалла II провели встречу в ООН, на которой обсудили разрешение кризиса в Сирии на основе взаимных интересов в области безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Главной темой встречи Трампа и иорданского короля стало обсуждение мер, которые позволят приблизить окончательный разгром террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), а также добиться разрешения ситуации с гражданской войной в Сирии таким образом, чтобы это соответствовало интересам как США, так и Иордании в сфере безопасности.

    Кроме того. Американский президент одобрил действия Иордании в сфере противодействия «дестабилизирующим» действиям Ирана, а также помощи сирийским беженцам, пишет «Газета.ru».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #трамп #абдалла ii
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