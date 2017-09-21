Президент Чехии о приглашении Путина: Это своего рода награда

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Прага, 21 сентября. Президент Чехии Милош Земан принял приглашение российского президента Владимира Путина провести встречу в Сочи как своего рода награду. Об этом он сообщил в среду сопровождающим его в поездке в США журналистам.

«Президент Путин позвал меня в Сочи, и я это с радостью принимаю, потому что это своего рода награда. Но это ничего не меняет в том, что я хотел бы посетить и некоторые регионы (в России), что уже давно пообещал», — заявил Земан.

Ожидается, что визит Земана в Россию состоится 20 ноября. Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Чехии собирается посетить Москву, Екатеринбург и Татарстан.