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Политика
Президент Чехии о приглашении Путина: Это своего рода награда
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    Президент Чехии о приглашении Путина: Это своего рода награда

    0:00  21 Сентября 2017
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    Президент Чехии о приглашении Путина: Это своего рода награда

    Прага, 21 сентября. Президент Чехии Милош Земан принял приглашение российского президента Владимира Путина провести встречу в Сочи как своего рода награду. Об этом он сообщил в среду сопровождающим его в поездке в США журналистам.

    «Президент Путин позвал меня в Сочи, и я это с радостью принимаю, потому что это своего рода награда. Но это ничего не меняет в том, что я хотел бы посетить и некоторые регионы (в России), что уже давно пообещал», — заявил Земан. 

    Ожидается, что визит Земана в Россию состоится 20 ноября. Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Чехии собирается посетить Москву, Екатеринбург и Татарстан.

    Президент Чехии о приглашении Путина: Это своего рода награда

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #чехия #земан
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