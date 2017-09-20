Гатилов подтвердил сохранение формата работы международной группы по Сирии

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Москва, 20 сентября. Формат работы Международной группе поддержки Сирии на данный момент остается без изменений. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Гатилов подчеркнул, что международная группа по Сирии продолжит работу в соответствии с соответствующей резолюцией СБ ООН.