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Политика
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Политика
Гатилов подтвердил сохранение формата работы международной группы по Сирии
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    Гатилов подтвердил сохранение формата работы международной группы по Сирии

    23:43  20 Сентября 2017  /обновлено: 23:45  20 Сентября 2017
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    Гатилов подтвердил сохранение формата работы международной группы по Сирии

    Москва, 20 сентября. Формат работы Международной группе поддержки Сирии на данный момент остается без изменений. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

    Гатилов подчеркнул, что международная группа по Сирии продолжит работу в соответствии с соответствующей резолюцией СБ ООН.

    «Нет, эта группа сохраняется, она была утверждена соответствующей резолюцией Совета Безопасности и на протяжении этого года работала весьма эффективно», – отметил российский дипломат.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #гатилов
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