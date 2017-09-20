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Дешевая демагогия: в «Роснефти» оценили закон о выплатах с нефтяных доходов
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    Дешевая демагогия: в «Роснефти» оценили закон о выплатах с нефтяных доходов

    23:33  20 Сентября 2017
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    роснефть

    Дешевая демагогия: в «Роснефти» оценили закон о выплатах с нефтяных доходов

    Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал законопроект, назначающий россиянам выплаты от нефтяных доходов.

    Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий узаконить право россиян на получение доходов из бюджета РФ от добычи нефти и других ископаемых. По мнению авторов, группы депутатов от КПФР, получать долю от продажи нефти должен каждый гражданин РФ, имеющий трудовой стаж не менее девяти месяцев и не получавший пособие по безработице, и пенсионеры.

    «Это дешевая демагогия. У меня бы тоже было бы желание считать коммунистов и коммунизм некой политической идеей, достойной того, чтобы ее рассматривать как какую-то логическую идеологическую альтернативу. Эти люди превращают все это в треш. В совершенно дешевый хайп. Это абсолютно сознательное демагогическое, дешевое, бессмысленное хлопание крыльями», — сказал Леонтьев и интервью «Известиям»

    При этом Леонтьев назвал депутатов КПРФ «абсолютными циниками».

    Дешевая демагогия: в «Роснефти» оценили закон о выплатах с нефтяных доходов

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    Автор: Олеся Волкова
    #нефть #роснефть #законодательство
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