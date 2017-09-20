Россия не возражает против предложения Франции о контактной группе по Сирии – Гатилов

В Избранное

Москва, 20 сентябрь. Россия не возражает против предложения Франции о создании контактной группы по Сирии. Однако на данный момент не ясно, насколько это предложение целесообразно, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

«Насколько нужен и целесообразен этот формат, пока определить трудно. Мы в принципе не возражаем против этого, но необходимо иметь четкое представление, для чего он нужен», – подчеркнул Гатилов.

Напомним, что с предложением создать новый механизм сирийского урегулирования, выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Пока что французская сторона не разглашала каких-либо подробностей, касающихся работы этого формата.