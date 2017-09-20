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Общество
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Политика
Россия не возражает против предложения Франции о контактной группе по Сирии – Гатилов
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    Россия не возражает против предложения Франции о контактной группе по Сирии – Гатилов

    23:30  20 Сентября 2017  /обновлено: 23:34  20 Сентября 2017
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    Россия не возражает против предложения Франции о контактной группе по Сирии – Гатилов

    Москва, 20 сентябрь. Россия не возражает против предложения Франции о создании контактной группы по Сирии. Однако на данный момент не ясно, насколько это предложение целесообразно, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

    «Насколько нужен и целесообразен этот формат, пока определить трудно. Мы в принципе не возражаем против этого, но необходимо иметь четкое представление, для чего он нужен», – подчеркнул Гатилов.

    Напомним, что с предложением создать новый механизм сирийского урегулирования, выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Пока что французская сторона не разглашала каких-либо подробностей, касающихся работы этого формата.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #контактная группа #франция #гатилов
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