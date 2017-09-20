Переговоры контактной группы в Минске по Донбассу завершились безрезультатно

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Минск, 20 сентябрь. Последний раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоявшийся в Минске, завершился безрезультатно. Об этом сообщили представители Донецкой народной республики, обвинив Украину в саботаже переговоров о вариантах продления действия закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, представители ОБСЕ выразили свою обеспокоенность рядом негативных тенденций в сфере соблюдения перемирия в Донбассе. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, на переговорах не обсуждалась тема размещения миротворцев ООН в регионе, пишет «Газета.ru».

Как рассказала и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, Киев так и не представил свою официальную позицию по вопросам действия закона об особом статусе Донбасса. По ее словам, позиция Киева и в этот раз заблокировала работу подгруппы.