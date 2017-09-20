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Политика
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Новороссия
Донбасс: в Луганске прокомментировали идею ввода миротворцев
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    Донбасс: в Луганске прокомментировали идею ввода миротворцев

    23:20  20 Сентября 2017
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    Донбасс: в Луганске прокомментировали идею ввода миротворцев

    Луганск, 20 сентября. Миротворческая миссия ООН может быть направлена в Донбасс только с согласия ЛНР и ДНР. Об этом заявил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, согласие республик Донбасса и согласие Киева является ключевым условием прибытия на Донбасс какой-либо миссии.

    «Миссия должна соответствовать понятию «непредвзятая», а не «прибывшая по заказу Порошенко для зачистки Донбасса», — заявил представитель ЛНР в интервью РИА Новости, добавив, что «миссия должна содействовать неукоснительному выполнению минских соглашений, а не грез Порошенко».

    Донбасс: в Луганске прокомментировали идею ввода миротворцев

    Как сообщала «Газета.ру», ранее на заседании Совбеза ООН президент Украины Петр Порошенко призвал генсека Организации направить техмиссию по оценке ситуации в Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии.

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    Автор: Олеся Волкова
    #донбасс #украина #оон #порошенко #лнр #новороссия
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