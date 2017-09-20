Донбасс: в Луганске прокомментировали идею ввода миротворцев

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Луганск, 20 сентября. Миротворческая миссия ООН может быть направлена в Донбасс только с согласия ЛНР и ДНР. Об этом заявил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.

По словам Мирошника, согласие республик Донбасса и согласие Киева является ключевым условием прибытия на Донбасс какой-либо миссии.

«Миссия должна соответствовать понятию «непредвзятая», а не «прибывшая по заказу Порошенко для зачистки Донбасса», — заявил представитель ЛНР в интервью РИА Новости, добавив, что «миссия должна содействовать неукоснительному выполнению минских соглашений, а не грез Порошенко».

Как сообщала «Газета.ру», ранее на заседании Совбеза ООН президент Украины Петр Порошенко призвал генсека Организации направить техмиссию по оценке ситуации в Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии.