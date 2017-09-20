Следующий раунд межсирийских переговоров может пройти в октябре – Гатилов

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Москва, 20 октября. Следующий раунд межсирийских переговоров в Женеве может состояться в октябре, однако точной даты пока еще нет. Об этом заявил среду заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

По словам замминистра, точной даты переговоров пока нет, но не исключено, что они пройдут в октябре.