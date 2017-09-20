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Политика
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Политика
Следующий раунд межсирийских переговоров может пройти в октябре – Гатилов
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    Следующий раунд межсирийских переговоров может пройти в октябре – Гатилов

    23:08  20 Сентября 2017  /обновлено: 23:09  20 Сентября 2017
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    Следующий раунд межсирийских переговоров может пройти в октябре – Гатилов

    Москва, 20 октября. Следующий раунд межсирийских переговоров в Женеве может состояться в октябре, однако точной даты пока еще нет. Об этом заявил среду заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

    По словам замминистра, точной даты переговоров пока нет, но не исключено, что они пройдут в октябре.

    «Точных дат еще нет, но, возможно, в октябре», – заявил Гатилов в кулуарах Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о дате следующей встречи в Женеве.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #переговоры #гатилов
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