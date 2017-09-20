Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

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Хама (Сирия), 20 сентября. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ уничтожила сотни боевиков, попытавшихся пойти в наступление на севере провинции Хама.

Как сообщает агентство Al-Masdar, накануне боевики предприняли попытку крупного наступления на сирийскую армию на севере Хамы. САА и ВКС РФ оказались готовы к атаке и уже к концу дня разгромили силы террористов.

Издание подчеркивает, что ВКС РФ и сирийские ВВС были сосредоточены на контроперациях: под огнем авиации оказались вражеские боевые базы, конвои и позиции дальней огневой поддержки террористов как на севере Хамы, так и на юге провинции Идлиб.

По предварительным данным, были ликвидированы сотни террористов, десятки танков и военной техники.

Изначально военный источник сообщал, что на фронтах на севере Хамы, по крайней мере, один боевик был убит и еще 150-200 получили ранения. Террористы потеряли девять пикапов, пять боевых танков (два из них Т-90, которые были захвачены в 2016 году), четыре боевых машины пехоты.

Помимо этого, рейды ВКС РФ и ВВС Сирии, проводимые на всей территории севера Хамы и юга Идлиба, привели к ликвидации не менее 200 террористов.