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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

    23:07  20 Сентября 2017
    449

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

    Хама (Сирия), 20 сентября. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ уничтожила сотни боевиков, попытавшихся пойти в наступление на севере провинции Хама.

    Как сообщает агентство Al-Masdar, накануне боевики предприняли попытку крупного наступления на сирийскую армию на севере Хамы. САА и ВКС РФ оказались готовы к атаке и уже к концу дня разгромили силы террористов.

    Издание подчеркивает, что ВКС РФ и сирийские ВВС были сосредоточены на контроперациях: под огнем авиации оказались вражеские боевые базы, конвои и позиции дальней огневой поддержки террористов как на севере Хамы, так и на юге провинции Идлиб.

    По предварительным данным, были ликвидированы сотни террористов, десятки танков и военной техники.

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

    Изначально военный источник сообщал, что на фронтах на севере Хамы, по крайней мере, один боевик был убит и еще 150-200 получили ранения. Террористы потеряли девять пикапов, пять боевых танков (два из них Т-90, которые были захвачены в 2016 году), четыре боевых машины пехоты.

    Помимо этого, рейды ВКС РФ и ВВС Сирии, проводимые на всей территории севера Хамы и юга Идлиба, привели к ликвидации не менее 200 террористов.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #хама #вкс #идлиб
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