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Россия
Hyundai возвращает модель Sonata на российский рынок
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    Hyundai возвращает модель Sonata на российский рынок

    7:16  21 Сентября 2017
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    Hyundai возвращает модель Sonata на российский рынок

    Москва, 20 сентября. автокомпания Hyundai возобновила в России продажи модели Sonata, которая была убрана с российского рынка около пяти лет назад. Причиной прекращения продаж модели стал высокий спрос на нее в США и Южной Корее.

    На смену Sonata в Россию пришла модель i40, однако она не смогла добиться столь же высокой популярности. Поэтому автокомпания приняла решение вернуть популярную модель на российский рынок.   

    Новая модель будет представлена на российском рынке в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifestyle и Business, пишет «Газета.ru». Базовая версия автомобиля будет стоить около 1,245 миллиона рублей.

    Напомним, что с начала 2000-х годов и до 2013 года были проданы около 19 тысяч автомобилей Sonata. Для сравнения, за 2017 год компании удалось продать лишь 255 машин i40.

     

     

     

     

     

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    #sonata #huyndai
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