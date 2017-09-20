Власти Мексики объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

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Мехико, 20 сентября. Мексика объявила трехдневный траур по погибшим в результате мощного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Мексики.

«Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в районе мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине 51 километр. По последним данным, в результате землетрясения погибли 225 человек. Экстренные службы продолжают спасательную операцию, так как под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди.