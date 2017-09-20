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Пентагон опроверг обвинения в поддержке боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
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    Пентагон опроверг обвинения в поддержке боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

    22:16  20 Сентября 2017  /обновлено: 22:26  20 Сентября 2017
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    Пентагон опроверг обвинения в поддержке боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

    Вашингтон, 20 сентября. Представители Пентагона выступили с опровержением обвинений со стороны Генштаба России в связах с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России) на территории Сирии.

    Ранее Генштаб России выступил с заявлением, в котором обвинил американские спецслужбы в причастности к наступлению боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». Генштаб РФ полагает, что наступление было инициировано США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр эз-Зора.

    «Позиция Соединенных Штатов в отношении «Джебахт ан-Нусра», также известной как «Джебхат аш-Шам», не изменилась - это филиал «Аль-Каиды»* в Сирии, признанный как международная террористическая организация», – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Пентагона Эдриана Рэнкин-Гэллоуэя.

    Также Пентагон в свою очередь обвинил власти Сирии в «попустительстве террористам», вследствие чего северо-западная часть САР стала убежищем для террористов «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #пентагон #джебхат ан-нусра
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