Пентагон опроверг обвинения в поддержке боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

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Вашингтон, 20 сентября. Представители Пентагона выступили с опровержением обвинений со стороны Генштаба России в связах с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России) на территории Сирии.

Ранее Генштаб России выступил с заявлением, в котором обвинил американские спецслужбы в причастности к наступлению боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». Генштаб РФ полагает, что наступление было инициировано США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр эз-Зора.

«Позиция Соединенных Штатов в отношении «Джебахт ан-Нусра», также известной как «Джебхат аш-Шам», не изменилась - это филиал «Аль-Каиды»* в Сирии, признанный как международная террористическая организация», – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Пентагона Эдриана Рэнкин-Гэллоуэя.

Также Пентагон в свою очередь обвинил власти Сирии в «попустительстве террористам», вследствие чего северо-западная часть САР стала убежищем для террористов «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.