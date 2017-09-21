Лавров призвал миротворцев ООН к беспристрастности
Нью-Йорк, 20 сентября. Поддержка миротворцами ООН какой-либо стороны вооруженного конфликта является неприемлемой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Совете Безопасности ООН.
Лавров указал, что принципиальная позиция России состоит в том, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться политическими методами с опорой на национальный диалог. Он также призвал содействовать созданию всех необходимых для этого условий.
Также Лавров напомнил, что важно соблюдать базовый принцип миротворчества – ввод контингента ООН должен быть осуществлен лишь с согласия всех сторон конфликта.
«Вторым столпом операций по поддержанию мира является беспристрастность. Неприемлемо, чтобы миротворцы под каким-либо предлогом вставали на сторону того или иного участника конфликта», — приводит RT слова Лаврова.