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Лавров призвал миротворцев ООН к беспристрастности
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    Лавров призвал миротворцев ООН к беспристрастности

    7:16  21 Сентября 2017
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    Лавров призвал миротворцев ООН к беспристрастности

    Нью-Йорк, 20 сентября. Поддержка миротворцами ООН какой-либо стороны вооруженного конфликта является неприемлемой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Совете Безопасности ООН.

    Лавров указал, что принципиальная позиция России состоит в том, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться политическими методами с опорой на национальный диалог. Он также призвал содействовать созданию всех необходимых для этого условий.

    Также Лавров напомнил, что важно соблюдать базовый принцип миротворчества – ввод контингента ООН должен быть осуществлен лишь с согласия всех сторон конфликта.

    «Вторым столпом операций по поддержанию мира является беспристрастность. Неприемлемо, чтобы миротворцы под каким-либо предлогом вставали на сторону того или иного участника конфликта», — приводит RT слова Лаврова.

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #оон #лавров #миротворцы
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