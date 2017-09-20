Сирия: боевики ИГ показали, с каким оружием воюют в Ракке

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Ракка, 20 сентября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* опубликовали в Сети несколько фотографий с вооружением, которое они используют в ходе боевых действий в сирийском городе Ракка.

На снимках можно увидеть, что боевики ИГИЛ* используют ручные противотанковые гранатометы и пулеметы. Кроме того, террористы применяют крупнокалиберный пулемет, переделанный в снайперскую винтовку.

#BREAKING:



IS released pictures of their activity inside Raqqah city, here you can see an anti-Material rifle in action @ Tl Abyad street: pic.twitter.com/S3R5iSKffP — TheMoroccanBaathist (@MorocanArab) September 20, 2017

Ранее стало известно, что бойцы курдского ополчения ликвидировали 49 террористов ИГ в окрестностях Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.