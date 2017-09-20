Сирийский беженец сядет в тюрьму в ФРГ за участие в похищении сотрудника ООН

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Берлин, 20 сентября. Высший земельный суд в Штутгарте приговорил 26-летнего беженца из Сирии к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили немецкие СМИ.

По версии следствия, мужчина причастен к организации похищения сотрудника гуманитарной миссии ООН в 2013 году. Последний провел в плену у террористов в сирийской провинции Дамаск около восьми месяцев.

При этом обвиняемый признался только в том, что он посещал место, в котором содержался пленник.

Ранее стало известно о том, что беженец из Афганистана убил пятилетнего ребенка в Германии.