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Сирия, 21 сентября. Российская военная полиция подверглась нападению «Ан-Нусры»*** в провинции Идлиб. Американские военные оставят переход «Ат-Танф» в южной части Хомса. Авиация РФ обеспечила дальнейшее продвижение САА в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили командный пункт и транспортную колонну ИГ* на востоке Хомса; оказывали поддержку САА в провинции Хомс; наносили авиаудары по ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора; работали в северной части провинции Хама, атакуя позиции «Джебхат ан-Нусры»*.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в районе Восточной Гуты; подверглись обстрелам «Ан-Нусры» к северу от Хомса; потеряли танк Т-72 в столкновениях с ИГ недалеко от Акербата в Хаме.

«Исламское государство»: утратило деревню Мазин Аль-Бакар и часть оружия в «Акербатском котле» в провинции Хомс; вело бои с САА на окраине города Хишам восточнее Дейр эз-Зора; потеряло пять поселений к северу от авиабазы Дейр эз-Зора; подверглось ударам британского беспилотника в городе Абу Кемаль юго-восточнее Дейр эз-Зора; лишилось двух районов города Анна в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: сбила разведывательный беспилотник САА над районом Джобар на северо-востоке Дамаска; обстреляла один из жилых пригородов Дамаска; вела перестрелки с САА к западу и к югу от Алеппо; проводила обстрелы позиций САА к северу от Хамы.

Курды: захватили район Тишинг в городе Ракка; вели бои с террористами ИГ в квартале Рамила в Ракке; заняли порядка 12 квадратных километров территорий к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: готова покинуть военную базу близ пограничного поста «Ат-Танф» в южной части Хомса; оказывала поддержку курдам в Ракке.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска на протяжении всего дня правительственные подразделения вели обстрелы опорных пунктов радикалов вооруженной оппозиции. Согласно информации, опубликованной в Twitter местными источниками (ain_tarma) и (JobarRev), сирийская армия открывала огонь по укрепрайонам исламистов вблизи населенных пунктов Ирбин и Хараста, а также в кварталах Джобар и Айн-Тарма. Боевики отвечали артиллерийскими ударами. Так, в результате одного из артобстрелов был сбит беспилотник сил Башара Асада, выполнявший разведывательную миссию. Об этом сообщал оппозиционный новостной портал FSA Platform.

Под огнем радикалов вновь оказались жилые поселения. Информагентство Damascus Now передавало, что отряды «Ан-Нусры» нанесли артиллерийские удары по одному из пригородов столицы. О возможных пострадавших не сообщалось.

Провинция Алеппо

На севере провинции — в городе Базаа — сработало взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства»* еще во время оккупации ИГ. Как сообщало информационное агентство Al Masdar News, в результате взрыва два мирных жителя получили тяжелые ранения.

В западной и южной части провинции отмечались перестрелки между правительственными силами и исламистами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», а также группировки «Файлак Аш-Шам», выступающей на стороне «Джебхат Ан-Нусры». Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). До сих пор никаких данных о потерях сторон не поступало.

Провинция Хомс

В минувшие сутки стало известно, что благодаря воздушной поддержке российских ВКС правительственной армии не только удалось занять несколько деревень в южной части «Акербатского котла», но и захватить большое количество оружия террористов ИГ, бежавших с поля боя после ударов авиации РФ. Более того, в результате боевых вылетов военных самолетов РФ и Сирии были уничтожены командный пункт и транспортная колонна ИГ. Кроме того, как стало известно во второй половине дня, под контроль САА перешла деревня Мазин Аль-Бакар. ИГИЛовцы покинули поселение после интенсивных авиаударов ВКС РФ, передавал новостной портал Al Masdar News.

На севере провинции возобновилось противостояние между исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»* и Сирийской арабской армией (САА). Артиллерия «Нусры» нанесла удары по укрепрайонам САА южнее «Растанского котла», передавал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

Тем временем в южной части региона правительственные войска совместно с иракскими Силами народной мобилизации зачистили от исламистов часть территорий на границе с Ираком — от города Аль-Валид в сторону Аль-Каима. В общей сложности, по данным информагентства Al Masdar News, под контроль союзников перешли порядка ста квадратных километров территорий. Напомним, по итогам переговоров между представителями РФ, США и Иордании было заключено соглашение, по условиям которого боевики должны покинуть все КПП на сирийско-иракской границе.

Военные источники AMN сообщали о том, что военнослужащие США намерены свернуть военную базу близ пограничного перехода «Ат-Танф» в южной части Хомса. Тем не менее пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Провинция Дейр эз-Зор

Основные военные действия в провинции продолжают разворачиваться вокруг города Дейр эз-Зор. Вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и силами «Исламского государства» отмечались на окраине города Хишам, а также севернее военного аэропорта. САА при поддержке ВКС РФ заняли пять населенных пунктов. Об этом сообщало агентство новостей Damascus Now. Более 20 человек из числа мирных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Тогда как радикалы ИГ, согласно информации новостного портала Al Manar News, массово покидают окрестности Дейр эз-Зора и отступают на восток региона.

Гуманитарный груз от Ирана достиг Дейр эз-Зора. Однако в пути колонна подверглась обстрелу ИГИЛовцев, передавал Telegram-канал (C_Military1). Под огнем радикалов ИГ пострадал один из иранских военнослужащих.

Тем временем курды продвинулись в районе на северо-востоке от столицы провинции и захватили порядка 12 квадратных километров территорий, сообщает военный источник в сети Twitter (fuadhud).

Провинция Идлиб

В южной части провинции неожиданное нападение совершили радикалы «Джебхат Ан-Нусры». Несколько часов боевики держали в окружении 29 служащих российской военной полиции, следивших за соблюдением условий перемирия. Прорвать осаду удалось после прибытия российских военных самолетов и Сил специальных операций РФ. Три военнослужащих ССО пострадали в ходе столкновений.

Генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что исламисты действуют по договоренности с Вашингтоном, который стремиться отвлечь САА от освободительной операции в Дейр эз-Зоре. США интересуют нефтегазовые поля в этом ключевом регионе, которые они намерены заполучить при помощи курдов.

Провинция Ракка

Курдские войска в течение дня продолжили развивать наступление в столице провинции. Уже второй день ожесточенные бои разворачиваются в центральном квартале Рамила. Агентство новостей Al Manar News сообщало о том, что в ходе обстрелов, проведенных радикалами террористической группировки, было ликвидировано одно их транспортных средств Демократических сил Сирии**** (SDF). В северной части Ракки поддерживаемая США «демократическая армия» захватили район Тишинг. Несколько пулеметных установок «Исламского государства» были ликвидированы авиаударами западной коалиции, передавал военный источник в сети Twitter (CENTCOM).

Провинция Хама

После того как правительственные войска при помощи российских военных самолетов отразили нападение боевиков вооруженной оппозиции к северу от Хамы, террористы «Ан-Нусры» и их союзники возобновили провокационные обстрелы подконтрольных сирийской армии территорий. В свою очередь, силы САР ответили огнем по укрепрайонам радикалов на окраине города Аль-Латамина, а также в окрестностях деревни Таль Хаваш, сообщал Telegram-канал (NRVR11). Как передавали многие источники, поддержку сирийским подразделениям оказывали объединенные силы ВКС России и ВВС Сирии.

В восточной части провинции неподалеку от Акербата продолжилось противостояние между террористами «Исламского государства» с одной стороны и войсками САР и ВКС РФ с другой. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Ferrapeechr1), боевиками ИГ был подбит танк Т-72 САА.

Ирак

Правительственные силы Ирака развивали наступление на ИГИЛ* одновременно на двух направлениях. В то время когда иракские вооруженные силы продвигались на западе провинции Аль-Анбар, федеральная полиция Ирака начала вести артподготовку на севере провинции Салах Эд-Дин. В течение дня военнослужащим иракской армии удалось значительно преуспеть в районе сирийско-иракской границы и занять часть города Анна. Авиация ВВС Ирака и коалиции США тем временем ликвидировала порядка 16 ИГИЛовцев и их военную технику, передавал информационный портал Al Sumaria News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)