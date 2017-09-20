Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Эрдогана

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Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время могут провести встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время прорабатываются детали возможной встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

«Возможность контактов прорабатывается», — сообщил Песков, пообещав дополнительно проинформировать о деталях предстоящей встречи позднее.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным 28 сентября.